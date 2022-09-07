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Путин начал выступление на ВЭФ

Президент России Путин начал выступление на ВЭФ

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) началось пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина началось. Об этом в среду, 7 сентября, сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Планировалось, что сессия начнется в 8:00 по московскому времени, но стартовало позже.

Свое выступление глава государства начал с заявления о том, что на смену пандемии коронавируса пришли другие несущие угрозу всему миру вызовы — «санкционная лихорадка».

На полях Восточного экономического форума также состоялась встреча Владимира Путина с председателем премьер-министром Временного правительства, главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайном.

ВЭФ проходит с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что обрушившийся на Приморье тайфун «Хинамнор» не помешает участию Путина в работе форума.

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Евгения Куликова
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