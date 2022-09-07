Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Путин отреагировал на фото Шольца на фоне турбины для «Северного потока»

Путин призвал Шольца вернуть документы на турбину для «Северного потока» после его фото

Фото: Bernd Thissen / globallookpress.com

Президент России Владимир Путин призвал канцлера Германии Олафа Шольца вернуть документы на турбину для газопровода «Северный поток». Так глава государства отреагировал на фото немецкого главы кабмина на фоне указанной турбины, передает РИА Новости.

«Здесь можно сколько угодно фотографироваться на фоне этой турбины, но документы-то давайте, в конце-то концов. Это наше имущество», — высказался Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, немецкая сторона ничего не дает Москве, кроме общих разговоров.

Ранее Шольц заявил, что Германия начиная с декабря 2021 года искала ответы на вопрос, что произойдет, если поставки газа из России прекратятся, и начала заблаговременно готовиться к такому сценарию. Он отметил, что ФРГ активно пополняла свои газохранилища и планирует полностью отказаться от газа из РФ к декабрю 2022-го.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Описаны подробности наступления ВСУ в Харьковской области
Врач сделал кесарево сечение и зашил разрез обратно из-за недоношенности плода
Россия нашла нового покупателя на свою нефть в Азии
Звезда «Уральских пельменей» оценил вырезанную из КВН шутку про Соловьева
Российский парикмахер назвала удачные стрижки для славянского типа волос
Лидер Maroon 5 Адам Левин станет отцом в третий раз
На Украине засомневались в завершении спецоперации в 2022 году
На Украине рассказали о принятом в ноябре плане обороны страны
Биг-Бен облили белой краской в знак протеста
Исследована основная причина возрастных нарушений зрения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.