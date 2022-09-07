Путин отреагировал на фото Шольца на фоне турбины для «Северного потока»

Путин призвал Шольца вернуть документы на турбину для «Северного потока» после его фото

Президент России Владимир Путин призвал канцлера Германии Олафа Шольца вернуть документы на турбину для газопровода «Северный поток». Так глава государства отреагировал на фото немецкого главы кабмина на фоне указанной турбины, передает РИА Новости.

«Здесь можно сколько угодно фотографироваться на фоне этой турбины, но документы-то давайте, в конце-то концов. Это наше имущество», — высказался Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, немецкая сторона ничего не дает Москве, кроме общих разговоров.

Ранее Шольц заявил, что Германия начиная с декабря 2021 года искала ответы на вопрос, что произойдет, если поставки газа из России прекратятся, и начала заблаговременно готовиться к такому сценарию. Он отметил, что ФРГ активно пополняла свои газохранилища и планирует полностью отказаться от газа из РФ к декабрю 2022-го.