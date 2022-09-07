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Объяснена любовь новых русских к малиновым пиджакам и «шестисотым» Mercedes

Историк моды Виртанен связала тягу новых русских к малиновым пиджакам с желанием власти

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

Малиновые пиджаки, массивная золотая цепь и «шестисотый» Mercedes действительно были в ряду отличительных признаков новых русских, испытывавших тягу показать, что они считают себя «хозяевами жизни». Любовь бизнесменов 90-х к этим атрибутам «Ленте.ру» объяснили историк моды Мэган Виртанен, автоэксперт Денис Орлов и политолог Евгений Бовт, в 90-е — журналист газеты «Коммерсантъ», где ровно 30 лет назад, 7 сентября 1992 года, впервые появилось название нового класса российского общества.

«Считается, что эти пиджаки вошли в моду благодаря дизайнеру Джанни Версаче, а, вернее, своего рода культу бренда "Версаче" и некоторых других итальянских дизайнеров, который захлестнул страну в 1990-е, — объяснила тягу новых русских к этим предметам историк моды Виртанен. — Стоит учесть и символическую взаимосвязь пурпурного цвета с идеей власти и богатства, разумеется, воспроизводимую бессознательно».

Она уточнила, что далеко не всегда это были настоящие изделия Версаче, однако такая одежда все равно демонстрировала претензии на статус, которому нужно было соответствовать.

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По мнению политолога Бовта, новые русские действительно старались отойти от серости советской моды, но сложившийся образ — карикатура, которая возникла от неприязни к бизнесменам со стороны завидующих им людей.

«После советской серости хотелось одеться во что-то яркое, — отметил Бовт. — Это стало карикатурным из-за того, что советское общество не перестроилось и правящая элита не была этим никак озабочена. Это было глубоко патерналистское общество, взращенное коммунистической идеологией, которое считало, что если капитализм наступит, всем сразу станет хорошо. И для этого не надо ни работать, ни платить. Предпринимательский класс не пользовался в таком обществе уважением».

Что касается «Шестисотого» Mercedes, то, вероятно, он стал символом новых русских потому, что в 1990-е был самым дорогим из автомобилей своей марки, а также потому, что на таких машинах ездили представители власти, считает автоэксперт Денис Орлов.

«Шестисотый» был у Ельцина, Березовского, у патриарха Алексия II. Новые русские равнялись на власть, тем более машина эта очень дорогая. Не исключаю, что существовал ранжир, и далеко не каждому могли позволить приобрести «шестисотый». Многое значили и номерные знаки, по ним считывалось положение человека в той или иной касте»

Денис Орловавтоэксперт

Он уточнил, что сама серия, к которым принято относить «шестисотые», у Mercedes Benz называлась W140, она оснащалась разными типами двигателей.

«Цифра 600 на крышке багажника обозначала округленный до нулей литраж двигателя — почти шесть литров. У автомобиля 12-цилиндровый двигатель мощностью почти 400 лошадиных сил. В этом же модельном ряду была модель S500. То есть, Mercedes можно было бы назвать и "пятисотым". Это 300 лошадиных сил. Такой Mercedes был более распространен», — пояснил он.

По его словам, новые русские стремились показать себя особым образом в том числе и на дороге, передвигаясь в потоке машин нагло и отвязно.

«Считалось нормой, когда авто нового русского разгоняло поток дальним светом. Если дальний свет не помогал, то, объехав "препятствие", могли припугнуть из окна пистолетом или автоматом», — отметил собеседник «Ленты.ру».

7 сентября 1992 года российская пресса впервые использовала термин «новые русские». Это словосочетание появилось на страницах газеты «Коммерсантъ». Представители новых русских стали символом эпохи девяностых и были осмыслены российской культурой через кинематограф, литературу и поп-музыку.

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Игорь Дмитров
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