ОАК и «Аэрофлот» подписали соглашение на поставку 339 самолетов более чем на 1 трлн рублей

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и группа «Аэрофлот» подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о намерениях приобрести 339 самолетов российского производства. Об этом говорится в совместном заявлении компаний, передает РИА Новости.

Уточняется, что стороны подписали соглашение, предусматривающее передачу группе «Аэрофлот» на условиях аренды 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-New и 40 Ту-214 в период 2023-2030 года. Первые твердые контракты планируется заключить уже в этом году

Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров пояснил, что сумма сделки составила более 1 триллиона рублей.

6 сентября президент России Владимир Путин призвал сделать путешествия по стране доступными для всех категорий россиян. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Президиума Государственного совета РФ на Восточном экономическом форуме. Лидер страны отметил, что важно сделать все необходимое, чтобы люди с любым уровнем дохода могли позволить себе поездки по России с разными целями, в том числе оздоровительными. По его словам, это будет влиять на эмоциональный фон россиян и улучшать качество их жизни.