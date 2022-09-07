В России выросла средняя ставка по выданной ипотеке

Центробанк: средняя ставка по выданной ипотеке выросла до 6,67%

В России выросла средняя ставка по выданным ипотечным кредитам. По итогам июля 2022 года ставка составила 6,67 процента, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Центробанка.

Средневзвешенный срок по выданной в июле ипотеке составил 274,8 месяца — на 32 месяца больше, чем в июле 2021 года. Всего за месяц выдали 91,59 тысяч кредитов на сумму 341,6 миллиарда рублей. Показатель превысил объем кредитов на жилье, выданных в июне.

К 1 августа совокупный портфель выданных в стране ипотечных кредитов достиг 12,9 триллионов рублей — за месяц он увеличился на 1,4 процента. При этом объем просроченной задолженности снизился до 58,2 миллиарда рублей. На данный момент доля просроченной задолженности в общем ипотечном портфеле составляет 0,5 процента.

Ранее «Дом.РФ» предложил субсидировать ипотеку на квартиры, площадь которых превышает 50 квадратных метров. Директор компании Виталий Мутко считает, что таким образом удастся мотивировать семьи покупать жилье больше вместо однокомнатных квартир.