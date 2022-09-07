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Токаев заявил о готовности к тесному сотрудничеству с Трасс

Президент Казахстана Токаев сообщил, что настроен на тесное сотрудничество с Трасс

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что готов к тесному сотрудничеству с Великобританией для укрепления казахско-британского партнерства, а также координации подходов по актуальным глобальным вопросам. Об этом он заявил в поздравительной телеграмме, которая адресована новому премьер-министру Великобритании Лиз Трасс.

«Казахстан высоко ценит многолетнее стратегическое партнерство с Великобританией, основанное на прочных узах дружбы, общих ценностях и приоритетах», — подчеркнул президент.

Кроме того, он уверен, что Великобритания продолжит двигаться в сторону построения еще более устойчивого и процветающего государства под руководством Трасс.

6 сентября экс-глава МИД Великобритании Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра страны. Королева Елизавета II поручила Трасс сформировать новое правительство, так как кабинет Бориса Джонсона расформировали вместе с его отставкой.

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Кристина Есикова
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