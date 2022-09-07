Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Вупи Голдберг удивилась реакции зрителей на чернокожих хоббитов

Вупи Голдберг предложила найти работу критикам чернокожих хоббитов во «Властелине колец»

Фото: Arturo Holmes / Getty Images

Американская актриса Вупи Голдберг удивилась реакции зрителей на чернокожих хоббитов в сериале «Властелин колец: Кольца власти». Видео с ней было опубликовано на YouTube-канале The View.

Артистка предложила найти работу критикам этих персонажей и напомнила, что харфуты не являются настоящими созданиями. «Не существует ни драконов, ни хоббитов, и вы же знаете об этом. Вы говорите мне, что чернокожие не могут быть вымышленными людьми? Я не знаю, есть ли клуб хоббитов, и не знаю, собираются ли они устраивать протесты. Но люди, что с вами не так?» — поинтересовалась актриса.

Материалы по теме:
Окольцевали. Новый «Властелин колец» — самый дорогой сериал в истории. Составит ли он конкуренцию «Игре престолов»?
Окольцевали.Новый «Властелин колец» — самый дорогой сериал в истории. Составит ли он конкуренцию «Игре престолов»?
3 сентября 2022
Ты не пройдешь. Первые орки, «Звездные войны» и американский жиголо: главные сериалы сентября
Ты не пройдешь.Первые орки, «Звездные войны» и американский жиголо: главные сериалы сентября
1 сентября 2022

Она отметила, что фэнтези пытается создать лучший мир, и вспомнила, что на роль Русалочки взяли чернокожую актрису Хэлли Бэйли. Голдберг добавила, что «существуют русалки всех мастей».

Ранее писатель Нил Гейман тоже прокомментировал возмущенную реакцию зрителей на появление в сериале «Властелин колец: Кольца власти» харфутов — чернокожих хоббитов. Он заявил, что сам является поклонником трилогии Джона Толкина, и напомнил, что в его произведениях действительно упоминаются герои с более темной кожей. Гейман посчитал, что все несогласные с выбором чернокожих актеров «либо расисты, либо не читали Толкина». По его словам, появление харфутов совершенно не противоречит оригинальной истории.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Описаны подробности наступления ВСУ в Харьковской области
Врач сделал кесарево сечение и зашил разрез обратно из-за недоношенности плода
Россия нашла нового покупателя на свою нефть в Азии
Звезда «Уральских пельменей» оценил вырезанную из КВН шутку про Соловьева
Российский парикмахер назвала удачные стрижки для славянского типа волос
Лидер Maroon 5 Адам Левин станет отцом в третий раз
На Украине засомневались в завершении спецоперации в 2022 году
На Украине рассказали о принятом в ноябре плане обороны страны
Биг-Бен облили белой краской в знак протеста
Исследована основная причина возрастных нарушений зрения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.