Вупи Голдберг предложила найти работу критикам чернокожих хоббитов во «Властелине колец»

Американская актриса Вупи Голдберг удивилась реакции зрителей на чернокожих хоббитов в сериале «Властелин колец: Кольца власти». Видео с ней было опубликовано на YouTube-канале The View.

Артистка предложила найти работу критикам этих персонажей и напомнила, что харфуты не являются настоящими созданиями. «Не существует ни драконов, ни хоббитов, и вы же знаете об этом. Вы говорите мне, что чернокожие не могут быть вымышленными людьми? Я не знаю, есть ли клуб хоббитов, и не знаю, собираются ли они устраивать протесты. Но люди, что с вами не так?» — поинтересовалась актриса.

Она отметила, что фэнтези пытается создать лучший мир, и вспомнила, что на роль Русалочки взяли чернокожую актрису Хэлли Бэйли. Голдберг добавила, что «существуют русалки всех мастей».

Ранее писатель Нил Гейман тоже прокомментировал возмущенную реакцию зрителей на появление в сериале «Властелин колец: Кольца власти» харфутов — чернокожих хоббитов. Он заявил, что сам является поклонником трилогии Джона Толкина, и напомнил, что в его произведениях действительно упоминаются герои с более темной кожей. Гейман посчитал, что все несогласные с выбором чернокожих актеров «либо расисты, либо не читали Толкина». По его словам, появление харфутов совершенно не противоречит оригинальной истории.