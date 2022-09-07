Названы заслуги новых русских в истории России

Политолог Бовт заявил, что новые русские создали экономику России после краха СССР

Сформировавшийся в 90-е годы XX века класс новых русских по сути создал экономику, которая существует в России и по сей день. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог Георгий Бовт, бывший журналист газеты «Коммерсантъ», где ровно 30 лет назад, 7 сентября 1992 года, впервые появилось название нового класса российского общества.

По убеждению Бовта, именно новые русские смогли построить бизнес на руинах планового хозяйства СССР, который пережил множество испытаний.

«Новые русские не просто оставили след [в истории], они создали ту экономику, которая (...) пережила дефолт 1998 года, выстояла во всемирный кризис 2008-го и неплохо функционирует сегодня, к искреннему удивлению всевозможных западных фондов», — заявил политолог.

Также он отметил, что созданная новыми русскими экономическая система работает даже в условиях санкций в отношении России.

С Бовтом согласен и историк-архивист Леонид Максименков. Он убежден, что вся существующая сегодня экономическая система — достижение девяностых. «На мой взгляд, если бы не было 1990-х, то у нас сейчас и не было никакой рыночной экономики, — сказал он. — Безусловно, новые русские оставили след в истории нашей страны. Этим следом мы сейчас пользуемся».

7 сентября 1992 года российская пресса впервые использовала термин «новые русские». Это словосочетание появилось на страницах газеты «Коммерсантъ». Представители этой группы стали символом эпохи девяностых и были осмыслены российской культурой через кинематограф, литературу и поп-музыку.