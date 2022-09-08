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Иностранца арестовали за убийство 15-летней давности в Подмосковье

В Орехове-Зуеве иностранца арестовали за убийство 15-летней давности

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В подмосковном Орехове-Зуеве иностранца арестовали за убийство 15-летней давности: 42-летний фигурант заключен под стражу. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 8 сентября, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Московской области.

По данным ведомства, фигурант в январе 2007 года в окрестностях платформы «Кабаново» Орехово-Зуевского городского округа поссорился со своим знакомым и нанес ему несколько ударов ножом. Мужчина не только покинул место преступления, но и поспешно выехал за пределы России. Раненого обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь, но медикам спасти мужчину не удалось: он скончался в больнице.

Следственно-оперативная группа в ходе многолетнего расследования выяснила, что в 2021 году подозреваемый снова въехал на территорию России. В какой-то момент правоохранители задержали его в Москве. На допросе у следователя мужчина уже дал признательные показания.

Леонид Микуляк
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