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Звезды трилогии «Властелин колец» поддержали темнокожих актеров сериала

Звезды трилогии «Властелин колец» поддержали сыгравших хоббитов темнокожих актеров сериала

Фото: @elijahwood

Актеры Элайджа Вуд, Билли Бойд и Доминик Монаган, которые сыграли хоббитов Фродо, Мерри и Пиппин в оригинальной трилогии «Властелин колец», поддержали темнокожих артистов, сыгравших в сериале «Властелин колец: Кольца Власти» хоббитов (харфутов). Вуд опубликовал совместное фото со своими коллегами в Twitter.

На кадре, опубликованном звездой «Властелина Колец», Вуд, Бойд и Монаган позируют в одинаковых футболках, на которых изображены эльфийские уши разных оттенков кожи, а также размещена надпись «Вам здесь рады».

В описании к фото актер добавил ссылку на онлайн-магазин с такими же футболками, а также сообщил, что часть вырученных с линейки одежды средств пойдет на благотворительность.

Ранее Вупи Голдберг предложила найти работу зрителям, раскритиковавшим чернокожих хоббитов в сериале. Незадолго до этого писатель Нил Гейман доказал существование харфутов во вселенной «Властелина колец».

Премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» состоялась 2 сентября. Проект стал эксклюзивом Amazon Prime Video. Книжная серия «Властелин колец» была экранизирована Питером Джексоном в начале 2000-х. В 2010-х режиссер также снял трилогию «Хоббит».

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Анастасия Астахова
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