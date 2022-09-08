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В Канаде задержали второго подозреваемого в убийстве десяти человек

Полиция Канады задержала второго подозреваемого в убийстве десяти человек в Саскачеване

Фото: David Stobbe / Reuters

Правоохранительные органы Канады задержали второго подозреваемого в убийстве десяти человек в канадской провинции Саскачеван. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение полиции.

30-летнего Майлса Сандерса арестовали в городе Ростерн в среду, 7 сентября. «Угрозы общественной безопасности в связи с этим расследованием больше нет», — заверили в полиции.

Другого подозреваемого, 31-летнего брата Майлса Дэмиена Сандерса, задержали ранее.

Причины нападения, отмечают официальные лица, до сих пор не установлены. Предположительно, жертвами нападения стали как определенные люди, так и случайные прохожие.

5 сентября двое мужчин с холодным оружием зарезали 10 человек, еще не менее 15 получили ранения в канадской провинции Саскачеван. Подозреваемым удалось скрыться. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования родственникам жертв и заявил, что правительство следит за развитием ситуации.

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Марина Совина
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