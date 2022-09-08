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В День Москвы заработают четыре центральные площадки праздника

Департамент культуры Москвы организует четыре центральные площадки на День города

Фото: АГН «Москва»

В День города Москвы жителей и гостей столицы на центральных площадках города ждут концертные выступления российских музыкантов, потрясающие концерты классической музыки, благотворительный фестиваль «Добрая Москва» и много впечатлений для взрослых и детей.

В этом году столица отмечает свое 875-летие. Масштабный праздник, яркие эмоции и впечатления ждут жителей и гостей Москвы. В рамках празднования Дня города запланировано порядка 200 различных мероприятий, которые пройдут 10 и 11 сентября 2022 года во всех административных округах столицы и на четырех центральных площадках.

В праздновании Дня города задействованы все учреждения, подведомственные Департаменту культуры города Москвы.

В Парке искусств «Музеон» 10 сентября с 12 до 21 часа гостей будет ждать фестиваль «Движ Фест» с участием молодых исполнителей и уже известных популярных артистов, которые будут интересны молодежной аудитории и всем, кто любит музыку. Он подготовлен совместно с музыкальным телеканалом «Музыка Первого». В течение двух дней вы можете услышать популярные хиты и уже полюбившиеся песни. 11 сентября мероприятие пройдет с 15 до 20 часов.

Желающие прогуляться на свежем воздухе и услышать хиты мировой сцены могут отправиться в новый ландшафтный парк на Павелецкой площади, где вас будет ждать праздничный концерт с участием артистов оперной сцены, популярных исполнителей и симфонических оркестров. На площадке Павелецкая Плаза прозвучат популярные мелодии, а также выступят детские классические коллективы. 10 сентября концерты пройдут с 12 до 21 часа, 11 сентября с 15 до 20 часов.

Традиционный фестиваль благотворительных фондов «Добрая Москва» встретит своих гостей на Цветном бульваре. Празднование Дня города Москвы будет представлено обширной культурной программой по всей столице. Крупнейшие московские благотворительные фонды и общественные организации объединятся для того, чтобы рассказать о необходимости развития благотворительности в современном обществе.

Во время фестиваля жителей и гостей столицы ждут различные мероприятия и развлечения: творческие мастер-классы, ярмарка с товарами, сделанными руками подопечных фондов и многое другое. Также на сцене пройдет праздничный концерт с участием известных и любимых всеми артистов, подготовленный совместно с благотворительным фондом «Линия жизни», музыкальными телеканалами «Music Box» и Europa Plus TV. Программа пройдет 10 сентября с 12 до 21часа, 11 сентября с 15 до 20 часов.

Поклонная гора — одно из самых популярных мест для празднования Дня города. На сценической площадке, расположенной у Музея Великой Отечественной войны в Парке Победы, пройдут выступления молодых творческих коллективов, которые покажут многочисленные вокальные, танцевальные и творческие номера. Кульминацией празднования станут концерт, организованный радиостанцией «Дорожное радио» 10 сентября и национальным музыкальным телеканалом «МУЗ-ТВ» — 11 сентября.

Итогом праздничной программы станет фейерверк, который пройдет 10 сентября в 21 час. Московское небо раскрасят залпы тысячи огней. Приходите всей семьей посмотреть на это красочное завершение праздника!

Будет организовано 8 точек запуска городских фейерверков:

• ЦАО, Москворецкая улица, между Парящим и Большим Москворецким мостами
• ЗАО, парк Победы, Поклонная гора, Аллея партизан
• ЮВАО, акватория Москвы-реки, р-н Печатники, напротив ул. Гурьянова, д. 31 (баржа – 1 шт.)
• САО, парк «Ходынское поле» (Ходынский бульвар, д. 1).
• СЗАО, ул. Рословка, д. 5 (на территории ландшафтного парка «Митино» за ФОК «Аквамарин»).
• ЮЗАО, район Южное Бутово, ул. Кадырова
• ТиНАО, г. Троицк, улица Физическая, вблизи Пожарной части № 42.
• ЗелАО, Озерная аллея, д. 4, стр. 2

И 15 точек запуска парковых фейерверков:

• Сквер по Олонецкому проезду
• Измайловский парк
• Зона отдыха «Красногвардейские пруды»
• Парк «Кузьминки»
• Парк имени Юрия Лужкова • Лианозовский парк
• Перовский парк
• Сад Баумана
• Парк «Северное Тушино»
• Парк «Сокольники»
• Таганский парк
• Воронцовский парк
• Парк 50-летия Октября
• Парк Горького
• Сад «Эрмитаж»

С программой праздничных мероприятий можно ознакомиться на Официальном портале Мэра и Правительства Москвы mos.ru. https://www.mos.ru/city/projects/moscow875/

Григорий Шугаев
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