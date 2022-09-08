Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Агроном назвала способ спасти дачные посадки от заморозков

Агроном Ганичкина: спасти посадки осенью от заморозков можно, если хорошо их полить

Фото: Shutterstock

Спасти корнеплоды и плодово-ягодные культуры от осенних заморозков можно, если хорошо их полить, рассказала агроном Октябрина Ганичкина. В беседе с «Вечерней Москвой» она назвала способ уберечь дачные посадки от первых холодов.

Она напомнила, что корнеплоды убирают в конце сентября, и холод их укрепит, однако нельзя допускать сухости почвы. «Заморозки более опасны, когда очень сухая погода. Поэтому я рекомендую огородникам сейчас очень хорошо полить морковь, свеклу, капусту, картофель и так далее, чтобы грядка была мокрой в погоду до минус 7 градусов», — объяснила Ганичкина, добавив, что мокрая почва «спасает все, что в земле есть».

Если не поливать осенью плодово-ягодные культуры, предупредила агроном, можно остаться без урожая. «Если мы плодово-ягодные не будем поливать хорошо и тщательно, то деревья могут зимой замерзнуть. Таким образом, на следующий год мы не получим никакого урожая — ни ягод, ни плодов», — заключила Ганичкина.

Материалы по теме:
Дачный ответ Как фотографии российской глубинки покорили мир
Дачный ответКак фотографии российской глубинки покорили мир
20 февраля 2020
У кого больше. В Россию пришли гигантские тыквы. Кто их выращивает и как эти люди со страстью бьются за рекорды?
У кого больше.В Россию пришли гигантские тыквы. Кто их выращивает и как эти люди со страстью бьются за рекорды?
14 апреля 2022

Ранее кандидат сельскохозяйственных наук, ученый-агроном, владелец питомника «Цветник Урала» Даниил Костылев перечислил основные правила посадки озимого чеснока. По его словам, идеально ровные зубки чеснока и их правильная посадка гарантируют большой урожай летом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Состояние Елизаветы II резко ухудшилось
Американский генерал рассказал о потерях ВСУ
Звезда «Реальных пацанов» сравнил КВН и TikTok
Основной способ заработка россиян в соцсети обновили
Часть магазинов H&M продолжит работу после объявленной даты закрытия
Россияне закупили акции китайских компаний на миллиарды рублей
Неоднократно судимый член банды Басаева осужден на 12 лет
Россиянам посоветовали следить за здоровьем сердца после завершения дачных работ
Найдена связь между сахарозаменителями и болезнями сердца
Летевший на Бали пассажир нарушил запрет на борту и возмутил попутчиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.