Агроном назвала способ спасти дачные посадки от заморозков

Агроном Ганичкина: спасти посадки осенью от заморозков можно, если хорошо их полить

Спасти корнеплоды и плодово-ягодные культуры от осенних заморозков можно, если хорошо их полить, рассказала агроном Октябрина Ганичкина. В беседе с «Вечерней Москвой» она назвала способ уберечь дачные посадки от первых холодов.

Она напомнила, что корнеплоды убирают в конце сентября, и холод их укрепит, однако нельзя допускать сухости почвы. «Заморозки более опасны, когда очень сухая погода. Поэтому я рекомендую огородникам сейчас очень хорошо полить морковь, свеклу, капусту, картофель и так далее, чтобы грядка была мокрой в погоду до минус 7 градусов», — объяснила Ганичкина, добавив, что мокрая почва «спасает все, что в земле есть».

Если не поливать осенью плодово-ягодные культуры, предупредила агроном, можно остаться без урожая. «Если мы плодово-ягодные не будем поливать хорошо и тщательно, то деревья могут зимой замерзнуть. Таким образом, на следующий год мы не получим никакого урожая — ни ягод, ни плодов», — заключила Ганичкина.

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