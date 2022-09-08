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Бывшему российскому полицейскому дали 16 лет колонии за изнасилование ребенка

На Урале 34-летнего экс-полицейского осудили на 16 лет за изнасилование малолетней девочки

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Свердловской области суд приговорил к 16 и 20 годам лишения свободы 34-летнего бывшего участкового полиции и его ранее судимого 42-летнего знакомого соответственно за изнасилование малолетней девочки. Об этом в четверг, 8 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчины признаны виновными по пункту «б» части 4 статьи 131 («Изнасилование»), пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и части 1 статьи 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Экс-сотрудник МВД будет отбывать наказание в колонии строгого режима, а его сообщник — в колонии особого режима.

По данным ведомства, 25 сентября 2021 года в городе Первоуральске фигуранты заманили девочку в квартиру и надругались над ней. Известно, что друг экс-полицейского был знаком с ребенком.

Следователи допросили более 30 свидетелей, был проведен ряд экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая и психолога-психиатрическая. Оба фигуранта были задержаны и арестованы.

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Екатерина Власова
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