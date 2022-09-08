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Россиянка Лена Гликсон получила «Эмми» за работу над «Очень странными делами»

Россиянка Лена Гликсон получила «Эмми» за музыку к сериалу «Очень странные дела»

Фото: @lena_glikson_mx

Музыкальный редактор Лена Гликсон стала обладательницей премии «Эмми». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Гликсон получила награду в номинации «Лучший монтаж звука для комедийного или драматического сериала». Она работала над музыкой в четвертом сезоне «Очень странных дел».

Гликсон родилась в Воронеже, окончила Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей. Позднее переехала в Бостон, где продолжила учебу в музыкальном колледже Беркли. Последние годы Гликсон работает над крупными проектами в качестве музыкального редактора. Среди ее работ — картины «Король Ричард», «Звезда родилась», «Отряд самоубийц» и «Джокер» режиссера Тодда Филлипса. «Очень странные дела» стали ее первым опытом работы над большим сериалом. Последний ее проект — фильм «Вавилон» с Брэдом Питтом и Марго Робби в главных ролях.

Вручение основной премии «Эмми» состоится 13 сентября.

Ранее стали известны сериалы с наибольшим числом полученных наград «Эмми» на церемонии Creative Arts Emmy Awards.

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Дениза Мацаева
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