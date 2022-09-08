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Названы влияющие на стоимость рыбы в России факторы

Специалист Ефремов назвал административные барьеры влияющими на стоимость рыбы в России

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Рыбная продукция может подорожать независимо от импортной составляющей, так как стоимость морепродуктов и рыбы на рынке определяется множеством условий. Влияющие на цены факторы назвал управляющий группы компаний «Доброфлот» Александр Ефремов в беседе с агентством «Прайм».

«Самый главный фактор, от которого зависит стоимость конечного продукта в рыбной отрасли, это административные барьеры, которые по-прежнему значительны», — заявил эксперт.

Ефремов напомнил, что иногда попытки наладить ловлю определенных видов рыбы противоречат российскому законодательству. В этом случае объем издержек предусматривает расходы на штрафы. В ином случае, производителям придется закупать сырье за рубежом. При этом сейчас процессы импортозамещения в этой отрасли идут успешно, резюмировал специалист.

В июне губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор «Нортен шримп энд фиш продуктс» Сергей Бельков заключили соглашение на ПМЭФ. Компания будет производить креветку, форель и другие морепродукты.

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Юлия Мискевич
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