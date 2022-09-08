Двое российских школьников задержаны в Ломоносове за избиение семейной пары

Двое семиклассников задержаны в Ломоносове за жестокое избиение семейной пары

Полиция задержала в Ломоносове двоих школьников, которые подозреваются в жестоком избиении семейной пары в сквере у вокзала — у мужчины после нападения медики зафиксировали перелом лицевой кости, его супруге пришлось наложить швы. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, следователь после беседы отпустил подростков под подписку о невыезде.

Инцидент произошел вечером 25 августа и стал вирусным в местных пабликах соцсетей — к обсуждению подключились местные жители после того, как пострадавшие опубликовали видео: на нем один из подростков швырнул в мужчину самокат. Вокруг семейной пары на расстоянии бегали несколько подростков возрастом, предположительно, 8-16 лет. Они нецензурно оскорбляли мужчину и женщину. В какой-то момент подростки повалили женщину на землю, скрутили ей руки, пытались отобрать у нее сумку и несколько раз ударили по голове бутылкой. Мужчину также пытались повалить на землю, бросили ему песок в глаза и стеклянную бутылку в лицо.

Узнав о случившемся, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал распоряжение уделить этому случаю особое внимание.

