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Плюс-сайз-модель раскрыла девушкам с большой грудью способ носить платья

Блогерша Кеера посоветовала девушкам с большой грудью завязать пояс от платья на шее

Кадр: @keytoanewera

Плюс-сайз-модель Кеера из Лос-Анджелеса раскрыла девушкам с большой грудью простой способ носить платья. Соотвествующий видеоролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Так, в начале видео, которое набрало более миллиона просмотров, пользовательница сети с никнеймом keytoanewera запечатлена в коротком облегающем платье синего цвета, оформленное глубоким декольте и поясом. «Моя грудь сильно обвисает и плохо смотрится в этом наряде. Я придумала, что можно с этим сделать», — заявила Кеера.

На размещенных кадрах блогерша показала, как визуально сделать бюст немного подтянутым. Для этого юзерша взяла пояс от платья, обернула под грудью и завязала его концы на шее. При этом Кеера посоветовала использовать скотч, чтобы платье не сильно задиралось спереди.

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Многие подписчики поблагодарили блогершу за показанный лайфхак, о чем принялись писать в комментариях под видео. «Я ахнула, когда грудь подтянулась», «Я не думала, что сработает, но, это потрясающе!» — высказывались они.

В то же время другие пользователи сети отметили, что данный способ может серьезно травмировать шею. «Я сделала это, но у меня сразу же заболела шея. Лайфхак того не стоит!», «Все хорошо, но через пару часов у тебя будет болеть шея», — писали юзеры.

В августе блогерша Доминик Бейкер назвала пять ошибок девушек с большой грудью при выборе одежды и аксессуаров. По словам специалистки с шестым размером бюста, обладательницам подобного типа фигуры не следует выбирать облегающие наряды и мини-юбки, поскольку данные образы могут показаться вызывающими. В то же время инфлюэнсерша посоветовала избегать оверсайз-моделей, которые, по ее мнению, делают силуэт громоздким.

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Мария Винар
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