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Блогерша назвала ошибки девушек с большой грудью при выборе одежды

Блогерша Доминик Бейкер: девушкам с большой грудью не следует носить декольте «до пупка»

Фото: Shutterstock

Блогерша Доминик Бейкер назвала пять ошибок девушек с большой грудью при выборе одежды и аксессуаров. Комментарий эксперта в сфере моды приводит The Sun.

По словам специалистки с шестым размером бюста, обладательницам подобного типа фигуры не следует выбирать слишком облегающие наряды и мини-юбки, поскольку данные образы могут показаться вызывающими. В то же время инфлюэнсерша посоветовала избегать оверсайз-моделей, которые, по ее мнению, делают силуэт громоздким.

Кроме того, Бейкер призвала отказаться от покупки изделий с глубоким декольте. «Мне не нравятся V-образные вырезы, которые доходят до пупка, даже если ты поддерживаешь бюст с помощью специальной скотч-ленты», — пояснила собеседница издания.

Также она не рекомендовала носить сумки через плечо, ремень которых пересекает грудную клетку. «Он просто разрезает тебя пополам и делает обе твои груди похожими на ракеты», — заявила блогерша.

Ранее в августе основательница бренда нижнего белья Liberty & Love Бет Кейтс из Великобритании назвала лучшие модели бюстгальтеров для маленькой и большой груди. По словам эксперта, многие клиентки недостаточно осведомлены о том, какие изделия соответствуют их фигурам, поэтому выбирают неправильные фасоны. Так, она отметила, что обладательницам большого бюста следует отдавать предпочтение бра с широкими бретелями без косточек. В то же время маленькую грудь удачно скорректируют бюстгальтеры с вкладышами и низкой перемычкой

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Карина Черных
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