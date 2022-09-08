Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Том Хэнкс рассказал о прожившей 40 минут идее о сиквеле «Форреста Гампа»

Актер Том Хэнкс рассказал о попытке придумать с продюсерами сиквел «Форреста Гампа»

Фото: Tom Hanks / Reuters

Американский актер Том Хэнкс рассказал в подкасте Happy Sad Confused, что они с продюсерами фильма «Форрест Гамп» думали над продолжением картины.

Как вспоминает артист, идея о создании сиквела прожила не больше 40 минут. «Спустя какое-то время у нас была попытка поговорить о продолжении "Форреста Гампа". Но разговор продлился всего 40 минут. С тех пор мы больше никогда об этом не говорили. Сказали: "Да нет, ребята, бросьте"», — пояснил Хэнкс.

Драма «Форрест Гамп» режиссера Роберта Земекиса, основанная на одноименном романе писателя Уинстона Грума, вышла на экраны в 1994 году. Картина заработала в мировом прокате 678 миллионов долларов и стала самым кассовым фильмом в США в то время. Хэнкс получил «Оскар» за лучшую мужскую роль, сама лента была удостоена еще пяти наград Американской киноакадемии, включая приз в номинации «Лучший фильм».

Ранее режиссер «Назови меня своим именем» раскрыл идею сиквела с актером Тимоти Шаламе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
К заболевшей королеве Елизавете II выехали все ее дети
Помощник Путина раскритиковал юань
Названа модная замена плащу на осень
Прошедшее лето стало самым жарким в истории Европы
В Госдуме предупредили о последствиях для стран Балтии из-за решения по визам
Политолог заявила о росте пророссийского курса в Запорожье и на Херсонщине
Причиной взрыва в жилом доме в Москве стала попытка самоубийства жильца
Раскрыта стоимость туров по самым желанным направлениям России
Мишустин рассказал об адаптации экономики России к разрушительным санкциям
Полицейские задержали россиянина за убийство знакомого карандашом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.