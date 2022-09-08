Том Хэнкс рассказал о прожившей 40 минут идее о сиквеле «Форреста Гампа»

Актер Том Хэнкс рассказал о попытке придумать с продюсерами сиквел «Форреста Гампа»

Американский актер Том Хэнкс рассказал в подкасте Happy Sad Confused, что они с продюсерами фильма «Форрест Гамп» думали над продолжением картины.

Как вспоминает артист, идея о создании сиквела прожила не больше 40 минут. «Спустя какое-то время у нас была попытка поговорить о продолжении "Форреста Гампа". Но разговор продлился всего 40 минут. С тех пор мы больше никогда об этом не говорили. Сказали: "Да нет, ребята, бросьте"», — пояснил Хэнкс.

Драма «Форрест Гамп» режиссера Роберта Земекиса, основанная на одноименном романе писателя Уинстона Грума, вышла на экраны в 1994 году. Картина заработала в мировом прокате 678 миллионов долларов и стала самым кассовым фильмом в США в то время. Хэнкс получил «Оскар» за лучшую мужскую роль, сама лента была удостоена еще пяти наград Американской киноакадемии, включая приз в номинации «Лучший фильм».

Ранее режиссер «Назови меня своим именем» раскрыл идею сиквела с актером Тимоти Шаламе.