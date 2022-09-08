Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Россиянам назвали идеальные для профилактики осенних простуд продукты

Диетолог Залетова посоветовала есть базилик и чеснок для поддержки иммунитета осенью

Фото: Torbjørn Helgesen / Unsplash

Корректировка рациона и включение в него базилика и чеснока помогут в профилактике осенних простуд, сообщила врач-диетолог Татьяна Залетова. В беседе с радио Sputnik она назвала их идеальными продуктами для поддержки иммунитета в межсезонье.

Диетолог посоветовала россиянам есть больше чеснока осенью, так как он является природным антибиотиком. По ее словам, исследования подтвердили, что этот продукт способен повышать сопротивляемость организма различным бактериями и вирусам.

Материалы по теме:
Чайный гриб вернулся из забытья и завоевал мир. Так ли полезна комбуча, как все привыкли думать?
Чайный гриб вернулся из забытья и завоевал мир.Так ли полезна комбуча, как все привыкли думать?
14 августа 2022
Простой советский суперфуд. Рыбий жир снова в моде. С какими опасными болезнями он помогает бороться?
Простой советский суперфуд.Рыбий жир снова в моде. С какими опасными болезнями он помогает бороться?
24 августа 2022

Базилик также способствует укреплению иммунитета в сезон простуд, поскольку обладает дезинфицирующими и бактерицидными свойствами, продолжила Залетова. «При его употреблении вы повышаете защиту от гриппа и простуды, а также помогаете организму справиться с пищевыми инфекциями», — объяснила она.

В то же время врач подчеркнула, что заменить традиционные лекарства при лечении простуды и гриппа ни чеснок, ни базилик не смогут. Они хороши исключительно для профилактики болезней и в качестве вспомогательного средства к приему препаратов.

Ранее психолог Денис Хакимов дал рекомендации, которые помогут избежать осенней хандры. По его словам, для борьбы с сезонной апатией и упадком сил помогут справиться коррекция питания и регулярные физические нагрузки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Умерла королева Великобритании Елизавета II
Небензя заявил о риске столкновения НАТО с Россией
В Совбезе ООН почтили память Елизаветы II минутой молчания
Миронов назвал Елизавету II человеком-эпохой
США придумали способ снизить рост цен на топливо
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II
В Запорожской области рассказали об охоте Киева за бюллетенями
В ООН выразили соболезнования в связи со смертью Елизаветы II
Трасс призвала британцев объединиться для помощи королю
Более пяти взрывов прогремели в Херсоне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.