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Россиянин задушил сожительницу и поджег дом с ее телом

В Иркутской области отправили в СИЗО мужчину, который задушил сожительницу и поджег ее дом

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Иркутской области суд поместил в СИЗО 36-летнего местного жителя за убийство 32-летней сожительницы. Об этом в четверг, 8 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 4 сентября в поселке Куйтун загорелся частный дом. На место происшествия выехали пожарные, полицейские и следователи. Пламя удалось потушить, однако в доме было найдено тело женщины. Судмедэксперты установили, что она скончалась от асфиксии.

По факту произошедшего возбудили дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. После чего правоохранители задержали фигуранта. Он рассказал, что поссорился с сожительницей, избил ее и задушил. Затем мужчина хотел скрыть преступление и поджег дом.

Известно, что у погибшей было трое несовершеннолетних детей.

Екатерина Власова
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