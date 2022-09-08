Мужчина полгода ежедневно покупал лотерейные билеты и выиграл 24 миллиона рублей

UPI: в США мужчина полгода использовал одни и те же лотерейные числа и сорвал джекпот

55-летний Скотт Снайдер из американского города Зеленд, штат Мичиган, несколько месяцев упорно вписывал в лотерейные билеты одни и те же числа и в итоге сорвал джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мужчина начал использовать комбинацию 07-12-31-37-44 в феврале. Он покупал билеты ежедневно и спустя полгода получил сообщение о необходимости посетить штаб-квартиру лотереи. Когда Снайдер приехал, ему сообщили, что он выиграл «пожизненный ежегодный приз» в размере 25 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей).

Снайдер решил получить свой выигрыш в виде разовой выплаты в размере 390 тысяч долларов (24 миллиона рублей). «Когда я понял, что стал победителем, то сначала постарался не слишком радоваться, потому что это казалось нереальным. Мне до сих пор трудно поверить, что это правда», — признался мужчина. Он планирует потратить деньги на покупку нового дома.

Ранее сообщалось, что в США мужчина дважды сорвал джекпот с интервалом в пять дней. Мужчине пришлось дважды ездить в штаб-квартиру лотереи, чтобы получить призы.