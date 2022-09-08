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Россиянин предстанет перед судом за попытку убийства двух подростков

Россиянин предстанет перед столичным судом за попытку убийства ножом двух подростков

Фото: Станислав Трифонов / Lenta.ru

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего мужчины, который в марте 2022 года около Барвихинской улицы на остановке ранил двух подростков ножом: материалы дела вскоре будут направлены в суд, и фигурант понесет ответственность перед законом. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 8 сентября, сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным ведомства, вечером 7 марта 2022 года после словесной перепалки с двумя подростками мужчина ножом нанес молодым людям ранения в область жизненно важных органов. Врачи скорой помощи своевременно госпитализировали пострадавших подростков, вскоре после оказания помощи специалисты пришли к выводу, что жизни и здоровью пациентов ничего не угрожает.

Оценив намерения 53-летнего мужчины и проведя ряд судебных экспертиз, следствие пришло к выводу, что квалифицировать произошедшее нужно по статье «Покушение на убийство двух лиц» УК РФ. По мнению следствия, допросы очевидцев, показания фигурантов и иные доказательства полностью доказывают вину мужчины в содеянном.

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Леонид Микуляк
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