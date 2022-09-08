В Мосгоризбиркоме разделили код для расшифровки итогов онлайн-голосования

Код для расшифровки итогов онлайн-голосования разделили накануне выборов 9-11 сентября

Процедуру разделения ключа расшифрования дистанционного голосования провели 8 сентября в Мосгоризбиркоме. Это необходимо, чтобы защитить голоса избирателей от любых вмешательств, а результаты голосования были неизвестны вплоть до самого окончания выборов. Вся зашифрованная информация будет известна только после завершения голосования после расшифровки ключа.

Ключи шифрования необходимы для того, чтобы никто не мог узнать, за кого отдан тот или иной голос. Они особым образом меняют информацию так, что понять ее без расшифровки становится невозможно. Для подведения итогов выборов голоса избирателей расшифровываются с помощью специального программного кода — ключа расшифрования.

В ходе процедуры была создана пара ключей — шифрования и расшифрования. Первый ключ в начале голосования 9 сентября в 8:00 опубликуют в сети блокчейн, он отобразится и на форме электронного бюллетеня. Ключ расшифрования был разделен на пять частей — фрагментов кода. Флеш-карты с частями ключа поместили в специальные номерные сейф-пакеты, защищенные от вскрытия.

По словам начальника Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, эта пара уникальна, для одного ключа шифрования должен быть только один ключ расшифрования. «Шифрование гарантирует, что в процессе электронного голосования никто не сможет каким-то образом посмотреть, как проголосовал конкретный избиратель. При этом общая обезличенная статистика будет общедоступна. После соединения частей ключа на том же самом компьютере, где он был разделен, можно будет расшифровать информацию в блокчейне и узнать, как проголосовали москвичи, но при этом анонимность избирателей все равно будет сохранена», — сказал он.

«Хранителями» ключей стали: секретарь Московской городской избирательной комиссии Владимир Попов, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев, председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, член Избирательной комиссии Российской Федерации Антон Лопатин, председатель Совета муниципальных образований города Москвы, глава городского округа Троицк города Москвы Владимир Дудочкин.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова отметила важность сегодняшней процедуры для обеспечения легитимности выборов. «Нам предстоят выборы уникальные по значению, масштабу и уровню конкуренции. Очень важно на всех этапах проведения голосования и подсчета голосов обеспечить соблюдение всех процедур, которые гарантируют легитимность выборов. Электронное голосование покажет результаты сразу после соединения ключа, но подсчет окончательных результатов с учетом голосования на множестве участков будет долгим и предельно тщательным, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что избранные кандидаты представляют большинство москвичей», — заявила она.

Компьютер, на котором проводилось разделение ключа, также был запечатан в пакет и передан на хранение в Мосгоризбирком. Вновь части ключей соединят 11 сентября после 20:00, чтобы запустить процесс подсчета голосов.

«Общественный штаб Москвы внесет максимальный вклад в честные выборы и сделает так, чтобы голосование 9-11 сентября проходило максимально открыто», — отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

Выборы муниципальных депутатов в Москве пройдут с 9 по 11 сентября. Голосовать на них смогут жители всех районов Москвы, кроме Щукино, где выборы прошли в прошлом году, и большей части ТиНАО. Здесь Совет депутатов будут выбирать только в Троицке. Подробнее узнать о грядущих выборах можно на специальной странице mos.ru