Сообщение о разработке нового месторождения в Кузбассе оказалось недостоверным

Информация о разработке месторождения угля под Новокузнецком оказалась недостоверной

Сообщение о разработке нового месторождения угля под Новокузнецком оказалось недостоверным.

5 сентября агентство «Город новостей» сообщило, что под Новокузнецком может начаться разработка нового каменноугольного месторождения, получившего название «Разведчик». В связи с этим в администрации Сосновского сельского поселения пройдут слушания.

В августе на сайте министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса было опубликовано «уведомление о проведении общественных обсуждений объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду». В нем говорится, что в Новокузнецком муниципальном районе пройдет опрос жителей по вопросу возможной разработки каменноугольного месторождения «Разведчик». О том, что под Новокузнецком начнется добыча угля, в публикации не говорится.

Заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов на своей странице во «ВКонтакте» заявил, что информация о возможном начале разработки нового каменноугольного месторождения под Новокузнецком не соответствует действительности. «Расширение границ предприятия обновляемой проектной документацией не предусмотрен. Расстояния от ведения горных работ до границ нескольких ближайших населенных пунктов будут увеличены в связи с сокращением площади отработки», — написал он.

Информация о разработке нового месторождения угля в Кузбассе получила распространение в соцсетях и кемеровских СМИ. Среди медиа, написавших об этом, — «КузПресс», «Ваш город» и «МК.RU». Во «Вконтакте» такие публикации сделали сообщества «Новокузнецк онлайн» и «Наш Новокузнецк».