Актер Николай Наумов заявил, что попасть в КВН сложнее, чем прославиться в TikTok

Звезда «Реальных пацанов» сравнил КВН и TikTok. В интервью «Газете.ru» он заявил, что попасть в телеигру сложнее, чем прославиться в соцсети.

«Теперь любой человек благодаря современным технологиям и соцсетям может за секунду стать популярным и попасть в тренды. Удержаться в трендах — это совершенно другой разговор», — высказался Наумов о TikTok. Платформа дает краткосрочную славу, после чего авторов роликов забывают, добавил он.

В то же время актер отметил, что КВН идет в эфире Первого канала на протяжении многих лет и продолжает интересовать множество детей и взрослых. «Люди стремятся попасть на федеральный канал с юмором самого высшего качества. Они имеют цель, играют на своих предприятиях, заводах, школах, фабриках — это движение, философия, стиль жизни. Это очень дорого стоит», — пояснил он.

Ранее бывший участник КВН Иван Пышненко назвал главную проблему телеигры. По его мнению, недостаток «Клуба веселых и находчивых» в том, что игроки, которые достигают высот, покидают КВН. «Ты становишься чемпионом, и ты уходишь», — заявил комик. Для примера Пышненко сравнил карьеру участника телеигры с театральной: по его мнению, если в этой сфере существовали бы такие же правила, как и в КВН, то знаменитые актеры уходили бы со сцены на пике популярности.