СКР собрал доказательства совершения геноцида в ходе блокады Ленинграда

СКР собрал доказательства того, что блокада Ленинграда в ходе ВОВ была геноцидом

Следственный комитет России (СКР) собрал доказательства того, что блокада Ленинграда и иные действия немецко-фашистских захватчиков являются геноцидом населения в ходе Великой отечественной войны (ВОВ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в СКР.

По данным ведомства, в рамках расследования уголовных дел о преступлениях времен ВОВ следствие изучило архивные документы и материалы послевоенных судебных процессов, допросов свидетелей и потерпевших, проведения поисковых мероприятий и анализы экспертных заключений. На основе этого была сформирована доказательственная база совершения геноцида населения Ленинграда.

В СКР уверены, что еще до нападения на СССР в планах руководства Германии отмечалось, что крупные индустриальные центры, включая Ленинград, не будут снабжаться за счет черноземных зон, так как они будут предназначенных для обеспечения немецкой армии. А жители таких центров погибнут или будут вынуждены переселиться. Также следствие уверено, что нацисты не планировали захват Ленинграда и не намеревались принимать его капитуляцию: в их планах было лишь не выпускать из города его жителей.

Блокада Ленинграда не была вызвана военной необходимостью с целью дальнейшей его оккупации: это был план уничтожения населения голодом и был частью общей концепции «войны на уничтожение». Поэтому бомбежки велись прежде всего по продовольственным складам и дорогам, по которым доставлялось снабжение.

Одновременно с заявлением СКР в Генпрокуратуре «Ленте.ру» пояснили, что генпрокурор России Игорь Краснов потребовал признать блокаду Ленинграда преступлением против человечности, военным преступлением и геноцидом советского народа. Соответствующее заявление подано в Санкт-Петербургский городской суд. Его цель — защита национальных интересов России, законных прав и интересов неопределенного жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших на территории города, доведение до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны. В прокуратуре считают, что в ходе «Нюрнбергского процесса» правовая оценка уничтожению жителей Ленинграда путем его блокады и создания условий голода дана не была.