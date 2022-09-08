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Во Франции сравнили «весовые категории» Макрона и Путина

BV: Эммануэль Макрон оказался не в той весовой категории, чтобы ставить условия Путину

Фото: Thibault Camus / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался не в той весовой категории, чтобы ставить условия российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет обозреватель Boulevard Voltaire Марк Бодрийе.

«Макрон, который не очень хорошо понимает, против кого он выступил, должен был принять один совет, прежде чем идти показывать свои мускулы Владимиру Путину: когда 150-килограммовые парни говорят с 60-килограммовыми парнями, 60-килограммовые парни слушают их», — отмечается в публикации.

Бодрийе сравнил соотношение сил Парижа и Москвы. По его словам, огромное население России, ее площадь, превышающая площадь Франции в 26 раз, а также непостижимые запасы углеводородов требовали предельной осторожности.

«Глава государства — это шахматист. Предсказание реакции оппонента — это часть игры как для главы государства, так и для босса компании. Но русские неплохо играют в шахматы. Макрон и фон дер Ляйен забыли об этом», — заключил автор.

Ранее пресс-служба кабмина Германии сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе видеоконференции обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию с энергоносителями в европейских странах. «Основное внимание было уделено обмену информацией о текущей ситуации с энергоснабжением и ценами на энергоносители в Европе», — сказано в сообщении.

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Виктория Кондратьева
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