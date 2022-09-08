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У модераторов связанного с экс-депутатом Госдумы канала начались обыски

В Москве силовики проводят обыски у модераторов Telegram-канала «Легион "Свобода России"»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве силовики проводят обыски у модераторов Telegram-канала «Легион "Свобода России"», связанного с бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов). Об этом в четверг, 8 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Правоохранители считают, что Пономарев, который из-за рубежа «ведет деструктивную деятельность» против России, консультировал модераторов канала. В отношении экс-депутата возбуждено дело по статье 207.3 УК РФ о фейках против Вооруженных сил РФ. Уже заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

10 марта власти Украины объявили о создании легиона «Свобода России». В него набирают россиян, «желающих воевать против сограждан».

Пономарев покинул Россию в 2014 году после возбуждения в отношении него дела о растрате. Затем он переехал на Украину, где получил гражданство.

Ранее в четверг, 8 сентября, сообщалось, что правоохранители провели обыски у администраторов канала «Утро февраля», также связанных со сбежавшим из России экс-депутатом.

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Елизавета Новикова
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