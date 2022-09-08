Экс-директора осудили за хищение и сразу выпустили из зала суда

Экс-директора «Бизнес-Груп» Коваленко осудили за хищения у МОЭСК и выпустили из зала суда

Мещанский районный суд Москвы приговорил к одному году и девяти месяцам лишения свободы 68-летнего бывшего директора компании «Бизнес-Груп» Владимира Коваленко за мошенничество на 600 миллионов рублей. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщает «Коммерсант».

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Он должен был отбывать наказание в колонии строгого режима, однако с учетом проведенного времени в СИЗО Коваленко освободили в зале суда. Также фигурант должен возместить ущерб потерпевшим в размере 592 миллионов рублей.

По данным издания, в 2007 году экс-сотрудники Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) и бизнесмены организовали конкурс на поставку электротехнического оборудования из Швейцарии для филиалов энергокомпании. Они договорились с российским представителем швейцарского производителя о поставках на один миллиард рублей. После чего уговорили партнеров не рассказывать пока никому про тендер, гарантировав успешную сделку в том случае, если конкурентами в конкурсе будет компания Коваленко и «Энергоимпульс». «Одна из этих компаний предложила МОЭСК оборудование почти за два миллиарда рублей, а вторая — за гораздо большую сумму, тем самым обеспечив выигрыш первой.», — уточняет издание.

Частично деньги действительно были потрачены на оборудование, однако другая часть — переведена на счета фирм-однодневок, а в последствие на недвижимость в России, Америке и Европе. В 2013 году по факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела.

Затем основные участники аферы — экс-руководитель департамента логистики и закупок и председатель постоянно действующей конкурсной комиссии МОЭСК Харрис Равилов и Владимир Коваленко переехали заграницу. А их подельники были приговорены к разным срокам. В настоящее время все они уже успели выйти на свободу.

Коваленко объявили в международный розыск и экстрадировали из Испании на родину. Известно, к тому моменту Равилова также осудили. Он добровольно вернулся в Россию и признал вину.