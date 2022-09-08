Николас Кейдж стал отцом в третий раз

Американский актер Николас Кейдж стал отцом в третий раз, его жена Рико Шибата родила дочь

58-летний американский актер Николас Кейдж стал отцом в третий раз. Об этом сообщает People, ссылаясь на приближенный к семье источник.

В среду, 7 сентября, в Лос-Аджелесе у обладателя премии «Оскар» и его супруги, 27-летней актрисы Рико Шибаты, родилась дочь, которую пара назвала Августа Франческа Коппола Кейдж. «Николас и Рико рады объявить о рождении дочери. Мать и дочь чувствуют себя хорошо», — сообщил инсайдер.

У артиста также есть двое старших детей —16-летний Кал-Эла и 31-летний Уэстон. Как отмечается, для супруги Кейджа этот ребенок стал первым.

На днях также стало известно, что лидер группы Maroon 5 Адам Левин станет отцом в третий раз.