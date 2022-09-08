Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Николас Кейдж стал отцом в третий раз

Американский актер Николас Кейдж стал отцом в третий раз, его жена Рико Шибата родила дочь

Фото: Ron Adar / globallookpress.com

58-летний американский актер Николас Кейдж стал отцом в третий раз. Об этом сообщает People, ссылаясь на приближенный к семье источник.

В среду, 7 сентября, в Лос-Аджелесе у обладателя премии «Оскар» и его супруги, 27-летней актрисы Рико Шибаты, родилась дочь, которую пара назвала Августа Франческа Коппола Кейдж. «Николас и Рико рады объявить о рождении дочери. Мать и дочь чувствуют себя хорошо», — сообщил инсайдер.

У артиста также есть двое старших детей —16-летний Кал-Эла и 31-летний Уэстон. Как отмечается, для супруги Кейджа этот ребенок стал первым.

На днях также стало известно, что лидер группы Maroon 5 Адам Левин станет отцом в третий раз.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Эстония объявила о закрытии страны для россиян с шенгенскими визами
Спад российской экономики оценили
США тайно отправили Украине высокоточные снаряды Excalibur
В УЕФА ответили на вопрос о допуске сборной России к отбору на Евро-2024
Сестра Бузовой рассказала об окончании ремонта в новой квартире
Бастрыкин взял на личный контроль дело об убийстве мужчины в Ялте
В России рассказали о применении «Осы-АКМ» против украинских БПЛА
Яна Рудковская раскрыла свой настоящий возраст
Европе пообещали одну из худших зим в истории
Диетолог назвала допустимое количество яиц в неделю
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.