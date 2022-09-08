Российский стилист назвала вышедшее из моды окрашивание волос

Российский стилист Анна Ковалева: контрастное мелирование в полоску вышло из моды

Российский топ-стилист и творческий партнер бренда L'Oréal Professionnel Анна Ковалева назвала окрашивание волос, которое вышло из моды. Соответствующие комментарии эксперта приводит модный журнал The Voice.

Парикмахер рассказала, что антитрендами стали техники с эффектом плавного перехода от светлых к более темным тонам, а также с имитацией прикорневого объема. Также Ковалева включила в данный список контрастное мелирование в полоску и посоветовала вместо него обратить внимание на высветление прядей, которое будет обрамлять лицо.

Вдобавок специалист отметила, что однородное окрашивание вновь стало популярным в 2022 году, но при этом в нем должны быть задействованы натуральные оттенки. «Полное окрашивание вернулось в моду на смену прядям и бликам, но оно обязательно должно быть с имитацией природной текстуры волос. Абсолютно "плоский" цвет — антитренд в окрашивании», — подчеркнула она.

В заключение стилист объяснила, что форма стрижки должна соответствовать окрашиванию и оттенку. В качестве примера мастер привела сочетание каре и однородного цвета волос.

В июле звездные парикмахеры Миа Сантьяго и Никки Нелмс из Нью-Йорка перечислили лучшие прически на осень 2022 года. По словам стилистов, в грядущем сезоне будут особенно популярны прически в стиле 1990-х годов и гладкие пучки с тугим узлом, кудри в стиле ретро и мягкие небрежные волны.