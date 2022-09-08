В московских поликлиниках появился новый цифровой инструмент

Вице-мэр Ракова: в 9 поликлиниках Москвы начали внедрять цифровые паспорта для главврачей

В девяти московских поликлиниках начали внедрять цифровые паспорта. Они призваны упростить работу главврачей и повысить эффективность управления медучреждениями. О новом сервисе рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Цифровой паспорт позволит главврачам и их заместителям в онлайн-режиме следить за актуальной статистической информацией по всем филиалам и пациентам той или иной поликлиники. «Главный врач также сможет при необходимости открыть электронную медкарту конкретного пациента для более глубокого изучения его медицинской истории», — пояснила Ракова.

Вскоре новый сервис планируется внедрить во всех поликлиниках столицы, отметила заммэра.

После завершения пилота цифровой инструмент станет доступен всем главным врачам и их заместителям всех московских поликлиник. Информация, которая еще совсем недавно хранилась только в бумажных журналах, будет обновляться в режиме реального времени и станет доступна руководителям медучреждений в любой момент в удобном формате, что существенно экономит время Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Благодаря цифровому паспорту руководители поликлиник могут учесть, оценить и проанализировать широкий набор данных, характеризующих работу медучреждения и качество оказания услуг. В интерфейсе паспорта содержатся иконки с сигнальной информацией, которые оповещают, если с пациентами что-то происходит: вызовы скорой помощи, госпитализация, постановка на наблюдение по отдельным видам заболеваний или, например, отклонение значений лабораторных исследований.

Новый сервис отчасти напоминает паспорт участка, который стал доступен всем педиатрам и терапевтам Москвы в 2021 году. Ключевое отличие цифрового паспорта в том, что главным врачам и их заместителям доступна сводная информация по всем филиалам и участкам и по медучреждению в целом. Система фильтрации позволяет формировать списки пациентов в разрезе филиалов или участков согласно заданным параметрам: временному периоду, профилю участка, полу и возрасту, адресу проживания и так далее.

Кроме того, главврачи могут получать статистику по количеству пациентов разных групп, среди них:

— пациенты на наблюдении;

— младенцы, которым необходим внеочередное посещение патронажной сестры;

— пациенты с группами инвалидности;

— пациенты из групп риска по определенным заболеваниям;

— прошедшие или не прошедшие диспансеризацию или профосмотры;

— льготники.

Помимо этого, через цифровой паспорт можно фильтровать список пациентов по вызову скорой помощи, по отклонениям лабораторных исследований, прикреплению к поликлинике за последние 30 дней, госпитализации за двое суток, выписке из стационара за последние двое суток, по постановке или снятии с наблюдения за двое суток и других.

«Благодаря такой аналитической системе руководители поликлиник смогут отслеживать в режиме онлайн состояние здоровья всех прикрепленных пациентов, а также контролировать работу своих сотрудников. Это существенно экономит время, потому что не придется работать с бумажными списками или искать в системе отдельные медкарты пациентов — теперь вся статистическая информация доступна главным врачам в едином цифровом сервисе», — рассказала Лилия Лаврова, главный врач Диагностического центра № 3.

В пресс-службе Комплекса социального развития Москвы подчеркнули, что столица уже 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Основой этого процесса является единая цифровая платформа, которая обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах. Платформа позволяет аккумулировать все данные о состоянии здоровья горожан в едином цифровом контуре. Там они доступны в режиме онлайн как врачам, так и самим пациентам.