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Раймонд Паулс высказался о запрете на въезд россиян в Прибалтику

Композитор Раймонд Паулс заявил, что артисты должны спокойно выступать в любых странах
Раймонд Паулс

Раймонд Паулс. Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс высказался о запрете на въезд россиян в страны Прибалтики. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Музыкант считает, что артисты должны спокойно выступать в любых местах. При этом политические вопросы он назвал сложным процессом и признался, что он от них далек. «Все равно, что я скажу, — на меня нападут и с одной стороны, и с другой. Я за то, чтобы артисты спокойно могли ехать через границу и могли выступать. Остальное меня не волнует», — заявил Паулс.

Ранее в сентябре Литва, Латвия и Эстония «достигли принципиального соглашения об ограничении передвижения граждан России через свои границы. Запрет будет действовать в отношении россиян, пересекающих границу с территории России и Белоруссии. Под исключение попадают дальнобойщики, дипломаты, члены их семей и граждане, въезжающие в прибалтийские страны по гуманитарным причинам. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу объявил, что запрет начнет действовать в ночь на 19 сентября.

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Марина Погосян
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