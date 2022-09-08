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Европе предрекли большие проблемы при подготовке к зиме

Директор Uniper Холландер: Европа столкнется с большими проблемами при подготовке к зиме

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Коммерческий директор энергетического концерна Uniper Ник Ден Холландер заявил, что Европа столкнется с большими проблемами при подготовке к отопительному сезону в 2023 году из-за перебоев с поставками российского газа. Его слова приводит Bloomberg.

По его мнению, после грядущего зимнего сезона газовые хранилища европейских стран опустеют быстрее, чем обычно.

Холландер добавил, что проблемы европейских стран с обеспечением энергоносителями могут растянуться по меньшей мере до 2025 года. По его словам, до этого времени Европа будет испытывать трудности с распределением энергии среди потребителей.

Ранее в рамках дискуссии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Владимир Путин заявил, что желание западных стран ограничить цены на поставляемые Россией нефть и газ является глупостью, поскольку его реализация приведет к повышению цен.

4 сентября вице-премьер России Александр Новак предупредил жителей Европы, что впереди их ждет полная непредсказуемостей зима. По его словам, биржевые цены на газ еще могут вырасти.

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Марина Совина
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