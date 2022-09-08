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Российский депутат потребовал извинений от посетившего город популярного комика

Смоленский депутат потребовал извинений от комика Щербакова за оскорбления герба города
Алексей Щербаков

Алексей Щербаков. Кадр: Алексей Щербаков / YouTube

Депутат Смоленского городского совета Максим Баранов возмутился поведением популярного комика Алексея Щербакова, который посетил город с выступлением. На своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) депутат потребовал от комика принести публичные извинения.

По словам Баранова, директор культурно-досугового центра «Губернский», где проходило выступление Щербакова, попросил комика не ругаться матом со сцены во время концерта. Однако, как утверждает депутат, комик оскорбил собеседника, а после возвращения на сцену начал использовать ненормативную лексику. Баранов добавил, что директор центра — это полковник в отставке, у которого, по словам депутата, «вся грудь в медалях». «И какой-то щенок посылает его (…) Почему нет уважения к старшим?» — возмутился он.

Кроме того, во время прогулки по городу Щербаков, снимая на видео герб города, назвал его «петухом на пушке». Как пояснил депутат, на гербе изображен не петух, а мифическая птица русского фольклора Гамаюн. «Как люди могут осквернять честь нашего герба? Он должен принести публичные извинения. (…) Свинское отношение, я считаю, что нужно срочно принимать меры и таких, как Алексей, не пускать в наш город проводить какие-то мероприятия», — заявил депутат.

Щербаков — участник комедийных шоу Comedy Battle, Stand Up и «Прожарка». Он также прославился благодаря участию в YouTube-шоу «Что было дальше?» Кроме того, известность ему принесло интервью, которое он дал Юрию Дудю в январе 2020 года.

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Денис Савосин
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