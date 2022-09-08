Российский депутат потребовал извинений от посетившего город популярного комика

Смоленский депутат потребовал извинений от комика Щербакова за оскорбления герба города

Депутат Смоленского городского совета Максим Баранов возмутился поведением популярного комика Алексея Щербакова, который посетил город с выступлением. На своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) депутат потребовал от комика принести публичные извинения.

По словам Баранова, директор культурно-досугового центра «Губернский», где проходило выступление Щербакова, попросил комика не ругаться матом со сцены во время концерта. Однако, как утверждает депутат, комик оскорбил собеседника, а после возвращения на сцену начал использовать ненормативную лексику. Баранов добавил, что директор центра — это полковник в отставке, у которого, по словам депутата, «вся грудь в медалях». «И какой-то щенок посылает его (…) Почему нет уважения к старшим?» — возмутился он.

Кроме того, во время прогулки по городу Щербаков, снимая на видео герб города, назвал его «петухом на пушке». Как пояснил депутат, на гербе изображен не петух, а мифическая птица русского фольклора Гамаюн. «Как люди могут осквернять честь нашего герба? Он должен принести публичные извинения. (…) Свинское отношение, я считаю, что нужно срочно принимать меры и таких, как Алексей, не пускать в наш город проводить какие-то мероприятия», — заявил депутат.

Щербаков — участник комедийных шоу Comedy Battle, Stand Up и «Прожарка». Он также прославился благодаря участию в YouTube-шоу «Что было дальше?» Кроме того, известность ему принесло интервью, которое он дал Юрию Дудю в январе 2020 года.