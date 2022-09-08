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В ДНР рассказали подробности штурма Соледара

Полковник ДНР Басурин заявил о тяжелых боях в жилых кварталах Соледара

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Штурм Соледара идет тяжело, вооруженные столкновения происходят в жилых кварталах, рассказал заместитель командующего Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) полковник Эдуард Басурин в эфире «Первого канала».

«Боевые действия идут в самом Соледаре, очень тяжело среди жилых кварталов освобождать эту территорию», — поделился Басурин.

Накануне в Луганской народной республике (ЛНР) сообщили об осложнившейся ситуации не только в районе Соледара, но и на направлении Артемовска. Как объяснил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, это связано с усилившимися артиллерийскими обстрелами со стороны Украины.

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