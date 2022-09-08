Кадыров анонсировал взятие Соледара под полный контроль

Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» готовится взять Соледар под полный контроль

Спецназ «Ахмат» готовится взять город Соледар в Донецкой народной республике (ДНР) под полный контроль. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, после планомерного уничтожения большого количества боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также живой силы бойцы, бойцы спецназа закрепляются в городе.

«Со стороны украинских формирований наблюдается полное отсутствие боевого духа и беспомощность перед нашими войсками. Все хваленое западное оружие тоже мало чем им помогает. Наши бойцы решительно настроены решить боевую задачу», — заявил глава республики.

В заключение он выразил благодарность командованию и личному составу «Ахмата» и пожелал им скорейшей победы.

Ранее Рамзан Кадыров объявил об отправке в зону проведения специальной военной операции в Донбассе «лучших сынов чеченского народа».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).