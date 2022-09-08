В России выявили более 50 тысяч случаев коронавируса

В России за сутки выявили 50 618 случаев COVID-19, выздоровели 50 293, умерли 93 человека

В России за сутки выявили 50 618 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 19 908 189. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 7 сентября, в стране зарегистрировали 47 958 новых пациентов с COVID-19.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (7896), Санкт-Петербурге (3249) и Московской области (1773). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (24 случая), Магаданской области (30 случаев) и на Чукотке (32 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 3611. За этот же период 50 293 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 926 609.

За сутки умерли 93 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 385 069 человек.