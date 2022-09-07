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В России выявили 47 958 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 47 958 случаев COVID-19, выздоровели 52 611, умерли 94 человека

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России за сутки выявили 47 958 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 19 857 571. Об этом в среду, 7 сентября, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 6 сентября, в стране зарегистрировали 38 500 новых пациентов с COVID-19.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (8400), Санкт-Петербурге (3172) и Самарской области (1693). Меньше всего — в Магаданской области (4 случая), в Ненецком автономном округе (12 случаев) и в Чечне (19 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 4086. За этот же период 52 611 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 876 316.

За сутки умерли 94 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 384 976 человек.

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Анастасия Шейкина
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