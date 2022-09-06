В России выявили 38 500 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 38 500 случаев COVID-19, выздоровели 46 304, умерли 95 человек

В России за сутки выявили 38 500 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 19 809 613. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 5 сентября, в стране зарегистрировали 41 690 новых пациентов с COVID-19.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (3916), Санкт-Петербурге (3014) и Самарской области (1591). Меньше всего — на Чукотке (2 случая), в Сахалинской области (6 случаев) и в Смоленской области (8 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 4203. За этот же период 46 304 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 823 705.

За сутки умерли 95 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 384 882 человека.