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В России выявили 41 690 случаев коронавируса

России за сутки выявили 41 690 случаев COVID-19, выздоровели 30 703, умерли 76 человек

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России за сутки выявили 41 690 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 19 771 113. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 4 сентября, в стране зарегистрировали 48 042 новых пациента с COVID-19.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (4006), Санкт-Петербурге (2997) и Самарской области (1635). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (6 случаев) и на Чукотке (5 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1830. За этот же период 30 703 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 777 401.

За сутки умерли 76 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 384 787 человек.

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Евгения Куликова
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