135-килограммовая женщина похудела на 56 килограммов и раскрыла секрет успеха

Yahoo! News: женщина за год похудела на 56 килограммов после издевательств в соцсетях

Весившая 135 килограммов жительница Великобритании за год похудела на 56 килограммов благодаря правильно подобранной диете и смене образа жизни. Секрет ее успеха раскрыл Yahoo! News.

26-летняя Аида Азизи страдала из-за проблем со здоровьем с 16-летнего возраста, когда у нее диагностировали поликистоз яичников. Одним из симптомов заболевания стал лишний вес. «Я всегда носила черную одежду, чтобы прятать свою фигуру, и никогда не фотографировалась, так как мне было стыдно», — подчеркнула женщина. Ей приходилось терпеть издевательства в соцсетях, а поворотный момент наступил, когда она собиралась на встречу с подругой и поняла, что из-за избыточного веса ей больше не подходит старая одежда. Азизи отменила встречу и не стала выходить из дома.

В первые несколько месяцев женщина ограничила потребление пищи до 500 килокалорий в день, а затем увеличила до 800 килокалорий в день. До этого она употребляла около трех тысяч килокалорий ежедневно и питалась четыре раза в день, а в промежутках перекусывала чипсами и шоколадом. Если прежде она часто питалась фастфудом, то теперь предпочитает готовить еду самостоятельно. На завтрак она съедает яйца и половину тоста. На обед Азизи ест курицу с овощами, а на ужин — кускус и мясо ягненка или овощи.

Женщина отметила, что ей потребовалось время, чтобы привыкнуть к новой диете, но усилия стоили полученного результата. Врачи прописали ей лекарства, чтобы регулировать уровень гормонов. Британка начала заниматься силовыми тренировками, следуя советам из видео в соцсетях.

Теперь она чувствует себя гораздо более здоровой и счастливой. Она осветлила и нарастила волосы, начала делать маникюр, носить макияж и мини-юбки. Друзья и родственники стали отмечать, что ее характер изменился в лучшую сторону.

Ранее сообщалось, что 31-летний Том О’Брайен из Великобритании сбросил 63 килограмма и нашел работу мечты. Сейчас он работает в фитнес-центре, который помог ему избавиться от лишнего веса.