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Бывшую жену племянника Назарбаева заподозрили в похищении человека

Правоохранители заподозрили экс-супругу племянника Назарбаева в похищении человека

Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости

Правоохранители заподозрили бывшую жену племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Гульмиру Сатыбалды в похищении человека. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на антикоррупционную службу республики.

По данным ведомства, Сатыбалды была задержана по подозрению в рейдерском захвате бизнеса, совершенном вместе с ее бывшим мужем. Также в отношении нее проводится расследование по факту хищения в 2021 году 747 миллионов тенге (1,6 миллиона долларов — прим. «Ленты.ру») бюджетных средств. Позже Сатыбалды также заподозрили в хищении бюджетных средств на строительство объектов Универсиады-2017 в Алма-Ате.

Кроме того, как сообщают в антикоррупционной службе, экс-супругу племянника Назарбаева и ее доверенных лиц подозревают в незаконном завладении активами предприятий, а также похищении человека и незаконном лишении свободы.

«Предварительная сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет более 6,6 миллиарда тенге (13,8 миллиона долларов)», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Сатыбалды возместила только ущерб за невыполнение работ на Универсиаде-2017.

13 марта по подозрению в хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупных размерах и превышении должностных полномочий был задержан муж Гульмиры Сатыбалды племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы.

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Алиса Реброва
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