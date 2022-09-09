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Врач рассказал о важности аппендикса

Терапевт Водовозов заявил, что аппендикс чрезвычайно важен для иммунитета человека

Фото: Pixabay

Терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с Ura.ru рассказал о важности аппендикса и объяснил, почему лучше не удалять его, а лечить.

«Аппендикс — это с одной стороны рудимент, но с другой чрезвычайно важный орган для нашего иммунитета. И это сравнительно новые данные. Там находится большое количество иммунных бляшек, лимфоцитов. И если говорить образно, то аппендикс — это своеобразный тренировочный лагерь. Лимфоциты обучаются тому, кто свой, а кто чужой. Плюс, через орган проходят различные чужеродные бактерии, которые проникли внутрь с пищей», — заявил специалист.

По словам врача, аппендикс играет определенную роль в восстановлении микрофлоры человека. Также Водовозов отметил, что аппендикс можно вылечить с помощью антибиотиков, если сделать это на ранних стадиях воспаления.

Ранее в городе Коркино Челябинской области трехлетний ребенок едва не умер на операции по удалению аппендикса. При этом врачи обвинили в инциденте мать пациентки.

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Марина Совина
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