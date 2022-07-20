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Трехлетняя россиянка едва не умерла на операции из-за нерешительности врачей

Трехлетний ребенок едва не умер на операции с аппендицитом из-за челябинских врачей

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

В городе Коркино Челябинской области трехлетний ребенок едва не умер на операции по удалению аппендицита. При этом врачи обвинили в инциденте мать пациентки. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным челябинского портала Dostup1, ребенку стало плохо 4 июля. Из детского сада россиянка отвела девочку в больницу. Там врач посоветовал выпить таблетку обезболивающего и отправил пациентку домой.

Состояние девочки не улучшалось, и на следующий день мать вновь отправилась с ней к врачам. Госпитализировать ребенка вновь не решились, однако у трехлетней пациентки взяли анализы, которые показали серьезную интоксикацию. Лишь после того, как девочку на скорой с температурой 39 градусов отвезли в областную больницу с подозрением на аппендицит, ребенка прооперировали.

Во время операции аппендицит лопнул — мать ребенка уверена, что если бы двухдневное ожидание затянулось еще на несколько минут, ее дочь бы умерла. При этом, по сообщению Ural Mash, во время прокурорской проверки врачи обвинили в случившемся мать ребенка — они заявили, что россиянка сама обратилась в клинику слишком поздно.

Ранее сообщалось, что российский врач отказался осматривать ребенка с гниющей ногой.

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Валерий Розенберг
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