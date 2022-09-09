Назван срок запуска беспилотников по рекам Москвы

Заммэра Москвы Ликсутов: городской речной транспорт может стать беспилотным через 5-10 лет

Городской речной транспорт в Москве может стать беспилотным через 5-10 лет. Сроки запуска такой технологии в водоемах столицы назвал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, сообщает РИА Новости.

«Наши суда, созданные специально для городского транспорта, по оценкам специалистов, не имеют аналогов в мире, потому что они полностью электрические. И там заложена система, которая позволяет в будущем, через 5–10 лет, стать судам полностью беспилотными», — заявил заммэра.

По словам Ликсутова, в тестовом режиме проект запустят до конца 2022 года, при этом большая часть судов должна перейти к навигации в 2023-м. Уточняется, что ключевые компоненты транспортных средств будут полностью российского производства.

«Мы будем проводить их испытания, всей причальной инфраструктуры, зарядной инфраструктуры для того, чтобы убедиться, что они безопасны и готовы к тому, чтобы перевозить пассажиров на регулярной основе... Что еще важно, зимой, а суда у нас ледового класса, мы проведем большое количество испытаний, чтобы убедиться, что зарядная инфраструктура работает, что судно может ходить в холодный период времени, что там комфортно внутри и тепло. Протестируем все системы, связанные с навигацией, движением», — пояснил Ликсутов.

Ранее в Минтрансе заявили, что первые беспилотные грузовые паромы начнут курсировать по России в 2024 году. Они будут передвигаться между портами Усть-Луга в Ленинградской области и Балтийск в Калининградской, протяженность маршрута достигнет 480 морских миль. В общей сложности власти планируют запустить около 20 подобных беспилотников.