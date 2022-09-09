Спасенному краснокнижному медведю с Диксона дали имя

В Росприроднадзоре сообщили, что спасенного в Арктике медведя назвали Диксон

Раненому краснокнижному медведю, которого обнаружили в Красноярском крае, дали имя. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

В Московском зоопарке, куда привезли на лечение животное, медведя назвали в честь места, где его нашли, — Диксон.

«Спасенный мишка чувствует себя лучше, у него отличный аппетит, ночь провел спокойно (...) Сотрудники создают мишке комфортные условия: помыли клетку, а когда наполняли поилку водой, медведь решил окунуться в нее мордой», — написала Радионова.

По ее словам, специалисты фиксируют положительную динамику по здоровью медведя, при этом его задние лапы остаются обездвижены. В скором времени ветеринары отправят его на компьютерную томографию с контрастом.

5 сентября раненого медведя обнаружили в бессознательном состоянии возле жилых домов на острове Диксон в Красноярском крае. Хищник самостоятельно вышел к людям за помощью, его транспортировали в Москву.

Московские ветеринары обнаружили на теле животного множественные огнестрельные ранения картечью. Во время осмотра животного ветеринары нашли около 40 дробинок картечи разного диаметра. Доктор Светлана Акулова впоследствии написала, что животное чувствует себя «бодрячком».