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Сообщение о резком росте числа голосов на ДЭГ оказалось частично недостоверным

Сообщение о резком росте числа голосов на псковском ДЭГ оказалось частично недостоверным

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Сообщение о резком росте числа голосов на дистанционном электронном голосовании в Псковской области (ДЭГ) оказалось частично недостоверным.

В Telegram-канале «7x7 — Горизонтальная Россия» появился пост, в котором говорится о резком росте числа проголосовавших на электронном голосовании в Псковской области. «Всего за 161 минуту ДЭГ из 11 848 зарегистрированных избирателей бюллетени получили 4836 человек (40,71%), проголосовали 4695 избирателей (39,53%)», — приводит канал официальную статистику.

Первым на это обратил внимание председатель местного отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг. В личном Telegram-канале он иронично высказался о том, что 40 процентов участников электронного голосования сделали свой выбор в первые часы. «Голосующие дистанционно и электронно избиратели, судя по всему, отличаются фантастической тягой к выборам и начали голосовать в первый же день голосования до завтрака и практически синхронно. "Кушать не могу, так проголосовать хочу"», — подчеркнул он.

Для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) это уже привычная ситуация. Так, в Москве в 2019 году при выборе депутатов Мосгордумы в первые часы проголосовали 34 процента участников ДЭГ. Это можно объяснить удобством формата голосования, для которого требуется только гаджет и выход в интернет — сделать выбор можно, например, по пути на работу.

Кроме того, в первые часы голосования очно проголосовало больше людей, чем онлайн. «Явка по выборам в органы местного самоуправления Псковской области на 12:00 по московскому времени составила 2,8% (проголосовали 12 592 избирателя)», — сообщили в региональной избирательной комиссии.

Новость о резком росте числа проголосовавших онлайн в ДЭГ не вызвала интереса в СМИ. Издания сухо подают информацию о явке на выборы. В соцсетях комментарий Шлосберга тоже не вызвал большой интерес у аудитории.

Варвара Кошечкина
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